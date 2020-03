A Pesaro Urbino quarto morto Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PESARO, 4 MAR - Quarta vittima nelle Marche contagiata da Coronavirus. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio in ambito Marche Nord nella provincia di Pesaro Urbino. Si tratta, fa sapere la Regione Marche, di un uomo di 75 anni con patologie pregresse. Intanto, dei tamponi analizzati oggi sono 13 quelli risultati positivi: 7 in provincia di Pesaro Urbino, 4 ad Ancona, 2 in provincia di Fermo. In totale, dunque, finora i tamponi positivi nelle Marche sono 97: 79 in provincia di Pesaro Urbino, 13 ad Ancona, 2 a Macerata e 3 a Fermo. Per "fornire informazioni certificate in tempo reale" sull'emergenza coronavirus, oggi la Regione Marche ha aperto un canale Telegram ufficiale "visto che, soprattutto sui social, continuano a moltiplicarsi le fake news". Per collegarsi a Telegram, spiega l'amministrazione regionale, occorre scaricare l'App, cercare "Regione Marche" o @regione_marche e cliccare sul pulsante "Unisciti".