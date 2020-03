Faraone, governo come in un reality

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Mettere in quarantena le polemiche non può voler dire da parte del governo libertà assoluta di commettere errori clamorosi come quello di oggi sulla comunicazione della chiusure delle scuole. Il consenso sulle scelte si guadagna con il lavoro serio, non è gratuito ed a prescindere. La situazione è così delicata che serve sangue freddo, regia unica e sopratutto comunicazione accorta. Tutto questo oggi è mancato. Non siamo in un reality, governare il Paese è una cosa seria". Così su Fb il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.