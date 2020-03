Farmaci COVID-19, i test clinici in Cina procedono

La sperimentazione clinica di farmaci con possibili effetti positivi sulla malattia provocata dal nuovo coronavirus (COVID-19) sta procedendo regolarmente. Lo ha detto oggi un esperto cinese, secondo cui la Cina è pronta a condividere i risultati con tutto il mondo.

In una conferenza stampa l’esperto di malattie dell’apparato respiratorio Cao Bin ha dichiarato conclusa la sperimentazione del Lopinavir, un farmaco contro l’HIV, e che i medici cinesi condivideranno il prima possibile i risultati con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la comunità internazionale.

«Due sperimentazioni per il Remdesivir stanno procedendo con successo e non appena avremo finito saremo molto felici di condividere i dati con la comunità internazionale», ha detto Cao che sta conducendo il programma relativo a quest’ultimo farmaco, un antivirale usato con successo per la cura dell’ebola in Congo.

