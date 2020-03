Sanders sfida Biden,'spieghi molte cose'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BURLINGTON (VERMONT), 4 MAR - "Conosco Joe Biden ed è una persona perbene, ma abbiamo visioni diverse del futuro e spero che ci potremo confrontare in futuro nei dibattiti. Deve spiegare molte cose agli elettori": il giorno dopo il Super Tuesday Bernie Sanders si presenta nel suo quartier generale a Burlington, in Vermont, e lancia la sfida al suo principale rivale per la Casa Bianca, che ha vinto 10 Stati su 14. Bernie denuncia le aggressioni alla sua campagna: "E' stata paragonata al coronavirus, all'invasione nazista della Francia".