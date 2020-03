Siria: Ue a Turchia, collaboriamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 4 MAR - "Bisogna ristabilire la collaborazione, cercando nuove soluzioni, e evitando passi unilaterali". E' il messaggio dell'Ue alla Turchia. Si legge in un Tweet del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano, mentre prende il via la seconda giornata di colloqui dell'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ad Ankara. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel oggi raggiungerà Borrell, per rafforzare il messaggio dell'Ue. E' previsto un incontro col presidente Recep Tayyip Erdogan.