(ANSA) - BRUXELLES, 4 MAR - "I confini della Ue non sono aperti e non devono esserlo, ci troviamo ad affrontare una pressione straordinaria ai confini perciò serve solidarietà Dobbiamo proteggere i confini ma nel pieno rispetto dei diritti umani, non c'è contraddizione tra difendere i nostri confini e difendere i diritti umani": lo ha detto la commissaria Ue agli aiuti umanitari Ylva Johannson.