Biden, Obama? Vinco con le mie forze

(ANSA) - WASHINGTON, 5 MAR - "Sto vincendo con le mie forze": lo ha detto Joe Biden alla Nbc rispondendo ad una domanda sul mancato endorsement da parte di Barack Obama. "Immaginate se mi avesse dato l'endorsement e avessimo vinto alla grande come è successo, avreste detto tutti che ho vinto grazie a Obama. Sto vincendo grazie grazie a me. Me lo sta guadagnando da solo", ha replicato. I media ipotizzano però che ci sia stata una regia discreta, dietro le quinte, da parte dell'ex presidente per compattare il partito su di lui.