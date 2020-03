Coronavirus, 25mln per turismo Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAR - La Regione Sardegna mette in campo risorse per il settore turistico in crisi a causa dell'emergenza coronavirus. In tutto circa 25 milioni di euro per le piccole e micro imprese della filiera. Tra le altre: alberghi, affittacamere, ristorazione, bar, attività di noleggio, agenzie di viaggio e stabilimenti balneari. Ogni azienda potrà ottenere sino a 70mila euro da restituire in cinque anni a tasso zero. Inoltre potranno usufruire dell'abbattimento degli oneri previdenziali. Il provvedimento nasce su iniziativa dell'assessora del Lavoro Alessandra Zedda, ma entrerà in Aula oggi come proposta di legge firmata dai capigruppo della maggioranza. Prima, però, il Consiglio dovrà approvare il testo della Giunta con misure ad hoc contro la diffusione del coronavirus.