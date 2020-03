Coronavirus, in Germania (e non in Italia) il primo focolaio europeo

Il coronavirus Sars-Cov-2 è entrato in Europa più volte e il primo focolaio potrebbe essere quello isolato in gennaio in Germania, a Monaco. Lo indica la mappa genetica pubblicata sul sito Netxstrain, fondato e diretto dal gruppo guidato da Trevor Bedford, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. La mappa, che ricostruisce una sorta di albero genealogico del virus, indica che il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato silenziosamente la catena di contagi al punto da essere collegato a molti casi in Europa e in Italia.

Divieto accesso turisti Betlemme-Gerico

Il ministero della sanità palestinese ha imposto il divieto di ingresso a Betlemme e a Gerico delle comitive di turisti e ha ordinato l’annullamento delle prenotazioni negli alberghi. La decisione segue la scoperta di 4 sospetti casi di coronavirus in un albergo di Betlemme in Cisgiordania. E’ stata anche ordinata la chiusura immediata per le prossime 2 settimane - nel governatorato di Betlemme e di Gerico e a Nord del mar Morto - delle scuole e di tutti gli uffici con afflusso di pubblico.