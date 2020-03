Coronavirus non ferma concorsi Campania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - "Sono in atto due concorsi che erano partiti prima dell'esplosione dell'emergenza: un concorso che riguarda il piano del lavoro della Regione per 10 mila giovani da occupare in 250 comuni e che si concluderà credo nella giornata di oggi e un secondo concorso per 650 assunzioni nei centri per l'impiego. Abbiamo adottato tutte le misure necessarie: abbiamo distanziato i banchi, abbiamo collocato distributori di disinfettante. Quel minimo di attenzione e di prudenza. A maggior ragione stiamo mandando avanti i concorsi che riguardano l'aera sanitaria. La nostra linea: Nessun panico ma estremo rigore e attenzione". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania poco fa su Rai Radio1 a 'Centocittà'.