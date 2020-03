© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "L'emergenza pone in evidenza alcune falle del sistema. Si tratta di uno stress test che mette in evidenza che i vecchi sistemi sanitari non sono in grado di reggere l'emergenza, bisogna fare una riflessione sul fatto che ci sono 20 sistemi sanitari differenti". Lo afferma il vicesegretario del Pd Andrea Orlando intervistato a Skytg24.