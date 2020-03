© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAR - Sono arrivati a quota 407 (+21) i casi di Coronavirus in Veneto, mentre i ricoverati sono 116 (+15), dei quali 25 in terapia intensiva. Lo fa sapere la Regione Veneto, sottolineando che sono 96 i positivi a Treviso, 90 a Vo', 69 a Padova, 66 a Venezia, 27 a Verona, 19 a Vicenza, 14 a Limena, 8 a Mirano, 4 a Belluno e Rovigo, 2 sono casi collegati alla Lombardia (anche se residenti in Veneto) e per 8 è in corso l'assegnazione epidemiologica.