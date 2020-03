Covid-19: salgono a 61 i casi in Toscana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAR - Salgono a 61 i casi positivi al Coronavirus in Toscana: da ieri, quando erano 38, ne sono stati registrati 23 in più. Tra i nuovi casi anche un bambino di tre mesi di un nucleo familiare di Chiusi (Siena) che contava a ieri già 6 positivi, compreso un undicenne, tutti in isolamento domiciliare, oltre a un vicino di casa di 86 anni ricoverato in ospedale. E' quanto si apprende dalla Regione Toscana. In totale tra i 61 casi sono 7 i ricoverati in terapia intensiva: uno a Livorno, tre a Firenze, uno ad Arezzo e due su Lucca e provincia, entrambi 'nuovi': si tratta di un 59enne di Capannori, imprenditore, che si è recato nel Nord d'Italia e ha avuto contatti con vari operatori commerciali e ora ricoverato nell'ospedale lucchese e un 76enne viareggino che è in rianimazione all'ospedale Versilia in ventilazione assistita: arrivato ieri sera in ambulanza le sue condizioni "appaiono oggi leggermente migliorate". In Toscana a oggi ci sono complessivamente 1039 persone in isolamento domiciliare.