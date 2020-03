Gualteri,moratoria crediti alle imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Nel prossimo decreto sul Coronavirus ci saranno anche "misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm, confermando che ci saranno "risorse per il Servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell'ordine, misure che ci consentiranno di sostenere i redditi e salvaguardare l'occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali" perché "nessuno deve perdere lavoro per coronavirus".