Il ministro Bonetti: 'Voucher per le baby sitter e congedi straordinari per i genitori'

«Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher, si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. Anche i nonni che sono così preziosi nel welfare della nostra società e oggi vanno tutelati, quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori. Sono misure che si dovranno attivare fin da ora». Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, alla trasmissione 'Circo Massimo'.

"La scelta della chiusura delle scuole è una scelta straordinaria, un avvenimento mai accaduto nel nostro Paese e l’abbiamo assunta con coraggio perché la politica deve mettere in campo dei criteri rigorosi, seri e precisi e ogni decisione deve avere l’obiettivo primario di contenere la diffusione del virus e di attivare misure nitide e rigorose". Ha detto Elena Bonetti. "Non corrisponde al vero che sulla sospensione delle lezioni il Comitato scientifico avesse dato parere contrario e non ci è stato riportato. E’ chiaro che dobbiamo evitare le modalità di contatto e prossimità delle persone e riorganizzare il vivere sociale, non annullarlo o bloccarlo", ha aggiunto.

"E' chiaro che a fronte di un rigore di questo tipo il governo deve essere accanto ai propri cittadini non solo spiegando il motivo di questa scelta, ma soprattutto per sostenere una riorganizzazione. Da subito ho detto che dobbiamo mettere in campo risorse economiche per aiutare le famiglie per la cura dei figli".