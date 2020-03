Scontro di notte in A1, morto camionista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PIACENZA, 5 MAR - Un camionista di 55 anni è morto questa notte a causa di un grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 vicino a Fiorenzuola d'Arda, lungo la corsia Nord. Alla guida di un tir ha tamponato un altro mezzo pesante che lo precedeva in direzione di Milano. Il conducente è morto sul colpo nell'impatto. Quando è stato estratto dai vigili del fuoco per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia stradale per i rilievi.