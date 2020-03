Siria: Erdogan, 'tregua da mezzanotte'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 5 MAR - "Le forze del regime siriano hanno violato gli accordi, e gli abitanti di Idlib sono scappati. Assad vuole spazzare via i civili in quella regione e noi non staremo a guardare". Lo ha detto Recep Tayyip Erdogan al termine dei colloqui con Vladimir Putin, sottolineando che la cooperazione fra Ankara e Mosca è "ad un alto livello" e questo permette "di raggiungere degli accordi", di trovare "un punto comune", e arrivare "a un cessate il fuoco, a partire dalla mezzanotte". "Non sempre concordiamo su tutto, ma in ogni momento critico siamo sempre stati in grado di trovare un'intesa comune e arrivare a una soluzione: lo abbiamo fatto anche oggi", ha detto da parte sua il presidente russo dopo il colloquio con Erdogan.