Società evade 80 milioni, sequestri

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAR - Una base imponibile sottratta alle imposte sui redditi per oltre 80 milioni di euro e Iva evasa per quasi 8 milioni. E' quanto contesta la guardia di finanza di Modena a una società che opera a livello nazionale nel settore della lavorazione delle carni e del suo socio di maggioranza. Sono stati sequestrati beni per oltre 16 milioni di euro a un socio con residenza a Montecarlo, segnalato per infedele dichiarazione, tra cui due Ferrari d'epoca. In particolare in un filone d'indagine sono scaturite sostanziali difformità tra le quantità di prodotti lavorati esposti nelle scritture di magazzino obbligatorie tenute dalla società e quelle evidenziate nei prospetti riferibili alle quantità lavorate dalle cooperative negli stabilimenti. Parallelamente un'altro aspetto dell'indagine è emerso da una segnalazione della Direzione territoriale del lavoro di Modena,a seguito di accertamenti in materia di lavoro svolti nei confronti dell'azienda dal 2012 al 2016.