Tre nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Tre nuovi casi positivi di coronavirus Covid-19 in Valle D'Aosta. Lo ha comunicato la presidenza della Regione nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria attivata per far fronte alla diffusione del contagio. Gli esiti dei tamponi, analizzati nella dall'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, hanno evidenziato tre casi positivi su cinque. I tre pazienti sono stati messi in isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. La loro condizione di salute è buona, con lievi sintomi influenzali. Si tratta di due turisti e di un valdostano, tutti a contatto con le "zone rosse" della Lombardia.