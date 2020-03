Abbracciati su binari, treno li travolge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 6 MAR - Si sono abbracciati percorrendo per alcuni metri il binario sulla linea Padova-Bologna e poi si sono lasciati travolgere da un treno in transito, nei pressi della stazione di Battaglia Terme (Padova). Le vittime sono un uomo e una donna di circa 40 anni. I due, secondo una prima ricostruzione, sono usciti dalla stazione di Battaglia e alcuni testimoni li hanno visti poi camminare lungo il binario. All'arrivo del treno si sarebbero stretti l'uno all'altra, lasciando che il convoglio li investisse. Sulla massicciata della stessa linea, in mattinata, nei pressi di Monselice, c'era stata un'altra tragedia: un uomo di 39 anni era stato trovato cadavere a fianco del binario. Le cause della morte, in questo caso, non sono ancora chiare.