Coronavirus, 4 nuovi casi Arezzo e Siena

(ANSA) - AREZZO, 6 MAR - L'Azienda Usl Toscana Sud Est comunica di aver individuato nel suo territorio di competenza quattro nuovi casi di pazienti sospetti per coronavirus, due ad Arezzo e due nel Senese. Ad Arezzo risultano un uomo di 25 anni, ricoverato in ospedale e una donna di 55 anni, che è al suo domicilio. A Siena c'è un giovane di 21 anni, che è al domicilio, e una donna residente nel comune di San Quirico D'Orcia, di 55 anni, anche lei al domicilio. Il Dipartimento di prevenzione della stessa Usl sta effettuando le indagini epidemiologiche riguardo a questi nuovi pazienti. Riguardo al territorio di competenza, alla stessa Usl Toscana Sud est non risulta nessun nuovo caso su Grosseto.