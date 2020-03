Coronavirus, l'assessore lombardo Gallera: 'In 10 giorni assumeremo 315 infermieri'

«Nei prossimi dieci giorni assumeremo 315 infermieri». Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in collegamento con Unomattina su Rai 1. «Ringrazio i rettori, perchè abbiamo anticipato le sessioni di laurea degli infermieri e da qui ai prossimi dieci giorni assumeremo 315 infermieri che si stanno laureando» ha spiegato Gallera. «Noi avremmo voluto assumerli in un altro momento, non in una situazione di emergenza enorme come questa. Stiamo provando a correre a i ripari. Abbiamo chiesto e ottenuto norme molto flessibili, di poter richiamare anche il personale in quiescenza al lavoro, assumere con grande velocità», ha aggiunto.

Il Capo dello Stato, in un videomessaggio ha lanciato un appello all’unità: «L'insidia di un virus nuovo provoca preoccupazione, questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia». Mattarella ha sottolineato che l’Italia sta affrontando l'emergenza con «trasparenza e completezza di informazione» e ha invitato a seguire le indicazioni del governo convinto che si supererà questa condizione.

Sono già 91 i Paesi ed i territori nel mondo colpiti dal coronavirus, che registrano un totale di 98.387 casi confermati e 3.383 decessi: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del quadro fornito dall’università Johns Hopkins sull'evoluzione del virus. Si va dalla Nuova Zelanda al Canada, dall’Argentina alla Russia: con Cina, Corea del Sud e Italia in testa per numero di contagi. E il virus non ha risparmiato neanche le isole di Saint-Barthelemy (Francia), nei caraibi, e Faroe (Danimarca), nel Nord Atlantico.