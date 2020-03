Migliaia in piazza con Greta a Bruxelles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 6 MAR - "L'Ue deve smettere di usare i combustibili fossili ora". Con questo motto circa 3.400 persone, stando ad un conteggio della polizia di Bruxelles-Ixelles, hanno attraversato il centro della capitale belga, partendo dalla stazione centrale per arrivare al quartiere europeo, per manifestare insieme all'attivista svedese Greta Thunberg e chiedere una politica climatica più ambiziosa all'Ue. "Giustizia per il clima, abbasso al business", o "Siamo più caldi del clima", alcuni degli slogan urlati nel corso del corteo. In piazza tantissimi giovani appartenenti a ong, e movimenti tra cui Amnesty International, Oxfam Solidarity e Wwf. "Manifesto da un anno per il clima", ha spiegato una militante di 15 anni, stando a quanto scrive l'agenzia Belga. "Greta è una figura importante del movimento e la sua presenza qui conferisce un peso notevole alle nostre manifestazioni", ha aggiunto.