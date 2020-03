Positiva la prefetta di Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - La prefetta di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, è risultata positiva al coronavirus. Secondo quanto si apprende ha contratto la malattia in forma lieve ed è al lavoro dal suo alloggio. L'attività della Prefettura di Bergamo prosegue comunque regolarmente: lo stesso prefetto gestisce l'emergenza in una delle province italiane più colpite dal coronavirus direttamente dal suo alloggio, che si trova all'interno del palazzo della Prefettura. Elisabetta Margiacchi non ha contatti diretti con i suoi collaboratori, dai quali è separata da un vetro.