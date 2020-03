© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRESCIA, 6 MAR - Oltre al prefetto di Bergamo Elisabetta Margiacchi, anche il prefetto di Brescia Attilio Visconti è risultato positivo al Coronavirus. Negli ultimi giorni Visconti non aveva partecipato alle riunioni tra istituzioni sul territorio proprio perché aveva accusato i primi sintomi. Visconti non è in ospedale, ma si trova in quarantena nell'appartamento di Palazzo Broletto, sede della Prefettura bresciana.