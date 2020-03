Salvini, chiederemo incontro a conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Ieri i tecnici si sono riuniti per arrivare a un documento comune con le nostre proposte che presenteremo al premier Conte e al Presidente della Repubblica. Ma non facciamo i postini, chiederemo un incontro ufficiale. Condivisione per noi è lavorare insieme, non sapere dei rinvii e delle chiusure dalle agenzie". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione delle proposte del centrodestra a tutela di famiglie e imprese colpite dal coronavirus. "I sette miliardi proposti dal governo - aggiunge Salvini - sono un punto di partenza lontanissimo dai bisogni del Paese".