Smart working per dipendenti Senato

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Il Senato va incontro alle esigenze dei suoi dipendenti, in particolare dei genitori. Il presidente Elisabetta Casellati ha annunciato che, in via straordinaria e finché dura l'emergenza sanitaria legata al coronaviurs, i genitori con figli in età di scuola dell'obbligo possono fruire di congedo straordinario, così come i dipendenti che dovranno rimanere a casa per ragioni cautelative. A titolo sperimentale, infine, viene previsto il ricorso, ove possibile, dello smart working.