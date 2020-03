© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - In Spagna i casi di coronavirus accertati fino ad oggi sono 345, 82 in più di ieri, la maggior parte importati. I morti sono almeno 5. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie, come riporta l'agenzia Efe. L'ultimo aumento dei contagi è "maggiore del solito", e gran parte si concentra nella Comunità di Madrid, dove si registrano finora 137 casi. Dei casi totali, nove rimangono in terapia intensiva.