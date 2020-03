Visitati marittimi, no sintomi Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - Stanno bene i nove marittimi tenuti in isolamento sulla motonave Majestic - da ieri ancorata nel porto di Napoli - entrati in contatto con un passeggero tunisino risultato positivo al Coronavirus durante la navigazione tra Genova e Tunisi a bordo di un'altra nave. Le visite mediche effettuate dagli Uffici di Sanità Marittima hanno escluso sintomi compatibili con il coronavirus. Tuttavia - come da protocollo - i nove rimarranno in isolamento dieci giorni e al resto del personale di bordo, 125 persone tra equipaggio e operai, sarà proibito scendere a terra. Per la nave - si precisa dalla compagnia armatrice, la Gnv con sede a Genova - la sosta a Napoli era già prevista per consentire ordinari lavori di manutenzione. Motivo per cui non si può parlare di blocco.