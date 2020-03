Ambulanze Casalpusterlengo,noi al limite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - E' una "situazione paradossale" quella di chi vive nella zona rossa "anche se ormai tutte le restrizioni sono diventate quasi la normalità": il comandante della Croce Casalese, associazione che si occupa del servizio ambulanze nell'area di Casalpusterlengo, Davide Orlandi racconta l'emergenza che si trova ad affrontare e che ormai è diventata la quotidianità. "Siamo al limite" spiega all'ANSA, con mezzi che devono portare i pazienti sempre più lontano, spesso senza poter rientrare in sede ma facendo il cambio degli equipaggi dove capita: alle pompe di benzina o lungo il tragitto. Solo un trenta, quaranta percento dei pazienti trasportati presenta i sintomi del coronavirus, perché il virus non ha annientato le altre malattie: c'è ancora chi ha problemi cardiaci, o si rompe una gamba cadendo. Ma il virus è ormai entrato nella vita di tutti. Non c'è nessuno che non abbia un amico o un parente positivo.