Attraversa binari, muore investito treno

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - Un 82enne di Torre del Lago (Lucca) è morto investito da un treno lungo la linea Tirrenica, all'altezza della Bufalina a Torre del Lago: secondo quanto appreso sembra che la vittima stesse attraversando i binari in bicicletta quando è stato travolto dal convoglio, un Frecciabianca Roma-Genova. Sul posto il 118 della Versilia che aveva allertato anche l'elicottero Pegaso, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare. Intervenuta anche la polizia per il rilievi e il personale della Rete ferroviaria italiana. In seguito all'investimento, avvenuto intorno alle 9.30, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in entrambe le direzione tra Pisa e Viareggio, per poi riprendere alle 11.50. Ripartito anche il Freccia bianca coinvolto nell'investimento. Registrati fino a 110 minuti di ritardi per i treni che erano in viaggio, tre regionali cancellati per intero, altri sette e quattro convogli a lunga percorrenza cancellati in parte.