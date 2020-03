Coronavirus ferma primarie a Nuoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUORO, 7 MAR - L'emergenza coronavirus non blocca solo il referendum confermativo sul taglio al numero dei parlamentari, ma inizia anche a complicare le fasi di avvicinamento alle amministrative 2020. In Sardegna, stop alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco a Nuoro, unico capoluogo di provincia dell'Isola interessato dalla prossima tornata di voto. La competizione interna allo schieramento di Centrosinistra era prevista per il 5 aprile, mentre ora è rinviata a data da destinarsi. "La coalizione alla luce delle nuove disposizioni adottate dal Governo, al fine di fare la nostra parte per la tutela della salute delle persone - fanno sapere i responsabili del tavolo di coalizione che comprende Pd, Mdp, Articolo 1, Centro Democratico, Partito socialista, Italia Viva, Fare comunità e Nuoro Attiva - e per contrastare il difondersi del Covid-19, ha unitariamente deciso di rinviare le primarie in città".