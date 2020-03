© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Il governo dell'Islanda ha dichiarato lo "stato d'emergenza" per il coronavirus dopo che il numero di casi nel Paese è salito a 45 su una popolazione di poco più di 300.000 abitanti. La maggior parte delle persone contagiate in Islanda rientravano dalla settimana bianca in Austria e Italia, ha fatto sapere la Protezione Civile locale.