Coronavirus: primo caso in Costa Rica

(ANSA) - SAN JOSE' DI COSTA RICA, 7 MAR - Il ministero della Sanità di Costa Rica ha annunciato il primo caso di coronavirus nel Paese: si tratta di una donna di 49 anni arrivata in aereo da New York, dove risiede, il primo marzo con il marito. Il ministro della Sanità, Daniel Salas, ha precisato che una volta confermata la positività al Covid-19, la turista e suo marito sono stati posti in isolamento in una stanza d'hotel a San José, sotto supervisione ed assistenza medica.