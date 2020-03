© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Sale a otto il numero di casi risultati positivi al test del coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. L'ultimo accertato risiede nel comune di Roisan, vicino ad Aosta, ed è stato posto in isolamento precauzionale nel proprio domicilio. I pazienti in quarantena, in diversi comuni della regione alpina, sono ora 57.