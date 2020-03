Di Maio, 523 guariti ci danno forza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "In questi giorni rimbalzano sui media i numeri del coronavirus. Ma ce n'è uno che merita maggiore attenzione: 523. Si tratta delle persone che ad oggi sono guarite, un numero in continua crescita che deve trasmetterci forza e speranza. Ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per aiutare con gli strumenti utili i nostri cittadini e stanotte il Cdm ha approvato un nuovo decreto contenente importanti misure. Continuiamo a lavorare senza sosta, monitoriamo h24 i fatti aggiornandovi sempre con la massima trasparenza". Lo scrive su Fb Luigi Di Maio.