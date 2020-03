Donna trovata morta in casa a Imola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAR - Il corpo senza vita di una donna di origine romena sui 50 anni è stato trovato dal marito nella loro abitazione in via Caterina Sforza, in pieno centro a Imola, nel Bolognese. In questi minuti sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri e degli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche per chiarire le cause del decesso. Il marito, 52 anni anche lui di nazionalità romena, dopo avere scoperto il corpo della moglie ha subito chiamato il 118. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.