Donna trovata morta in casa a Imola: interrogato il marito

In questi minuti al Comando della compagnia di Imola nel Bolognese il pm di turno Massimiliano Rossi, insieme ai militari del Nucleo investigativo di Bologna, sta interrogando il marito 52enne della donna di 50 anni trovata morta nella sua abitazione in centro a Imola.

A chiamare il 118 è stato l’uomo appena scoperto il cadavere. Nell’abitazione, da questa mattina, sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Imola e degli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche. Fin da subito, per gli accertamenti, non si è esclusa alcuna ipotesi.

