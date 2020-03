Investita da spazzatrice, muore a Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 07 MAR - Una donna di 71 anni è morta questa mattina a Bari investita da una spazzatrice dell'azienda di igiene urbana (Amiu) in piazza Eroi del Mare. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione, la donna stava dormendo su una panchina. Quando ha sentito il rumore della spazzatrice si è alzata restando un po' piegata. A questo punto sarebbe stata colpita dalla spazzatrice che procedeva in retromarcia. Il mezzo non l'avrebbe travolta, ma la donna, dopo essere stata colpita, potrebbe essere caduta sbattendo la testa. L'incidente è avvenuto alle 6.45. A quanto si apprende, la vittima è una cittadina rumena e la sua famiglia vive al quartiere Libertà. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia locale per i rilievi. La spazzatrice è stata sequestrata e la salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale del Policlinico.