L'8 Marzo, le bambine e 'Posso essere quello che voglio?': il video dell'Unicef

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Unicef Italia rilancia la campagna #8marzodellebambine con un nuovo video «Posso essere quello che voglio?» per ricordare al mondo che il futuro di tante bambine, ragazze e donne è in pericolo e dipende da tutti noi.

«Con la campagna #8marzodellebambine intendiamo ricordare a voce alta che se garantiamo gli strumenti adeguati per poter sviluppare le proprie potenzialità, ogni bambina, ragazza o donna nel mondo può fare la differenza nella vita della sua comunità. Quest’anno inoltre vogliamo dedicare idealmente questa giornata alle ricercatrici che in Italia hanno raggiunto importanti risultati nella ricerca su Covid-19», ha affermato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

Il video affianca le immagini di icone femminili ribelli, coraggiose, che hanno fatto la storia dell’umanità - come Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Frida Khalo, Anna Frank, Madre Teresa di Calcutta, Audrey Hepburn - ad immagini di bambine di tutto il mondo, che hanno davanti un futuro tutto da costruire. La domanda che il video pone è: possono queste bambine essere quello che vogliono in un mondo dove cambiamenti climatici, conflitti e migrazioni mettono a rischio la vita e lo sviluppo dei bambini e in particolare delle bambine?».

