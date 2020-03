Otto nuovi casi coronavirus in Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 7 MAR - Otto nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati registrati in Umbria e secondo i dati diffusi dalla Regione sono complessivamente 24 le persone positive al Covid-19. I nuovi pazienti interessati sono in isolamento nelle loro abitazioni seguiti dai medici delle Usl Umbria 1 e 2. Attualmente dei 24 soggetti positivi restano ricoverati in quattro, due in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, uno nel reparto di malattie infettive del nosocomio di Terni e un altro in quello di Perugia. Le persone in osservazione sono 348, sempre in base ai dati della Regione. Sono in "buona salute", ma sotto controllo medico perché venute a contatto con soggetti risultati positivi al virus. Di questi, 258 sono nella provincia di Perugia e 90 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 6 marzo, sono stati eseguiti 134 tamponi. (ANSA).