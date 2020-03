Regione Lombardia incontra esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - È in corso da questa mattina, a Palazzo Lombardia, sede della Regione, l'incontro tra l'assessore al Welfare Giulio Gallera e gli esperti dei principali ospedali lombardi che si stanno occupando dell'emergenza coronavirus per fare il punto della situazione e decidere quali misure proporre poi al governo, in vista della scadenza del decreto. Alle 14 è previsto poi un incontro, in videocollegamento, con i dodici sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi appunto per condividere con loro le possibili proposte che verranno adottate nella regione.