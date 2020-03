© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata in Messico, nello Stato della Bassa California, vicino al confine con gli Stati Uniti: lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). L'epicentro è stato rilevato a 68 km a sudest della città di Estacion Coahuila, ad una profondità di 10 km. Per ora non si hanno notizie di vittime o danni.