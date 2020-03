Alitalia: da domani sospesi tutti i voli su Malpensa

Alitalia sospende, da domani 9 marzo, l'attività su Milano Malpensa. Lo si legge in una nota della compagnia aerea secondo cui l’attività sarà sospesa dopo l'arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40.



Alitalia: a Linate solo voli nazionali, riduzione per Venezia

Alitalia comunica che a partire da domani, da Milano Linate verranno operati «solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma». Lo si legge in una nota secondo cui «da Venezia la compagnia continuerà ad operare con un numero minore di frequenze i collegamenti da/per Roma».

