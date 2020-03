Ceriscioli,visto mezz'ora dpcm,misure ok

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 8 MAR - "Quando è uscita la tabella che confrontava il numero dei casi positivi di coronavirus in tutte le province italiane era chiaro che stava per succedere qualcosa. Ci ha stupito un po' la tempistica, così nella notte, con mezz'ora di preavviso per guardare il decreto...Forse una maggiore partecipazione delle Regioni avrebbe aiutato anche a rendere più chiaro lo strumento. Ma condivido il fatto che la crescita di quei numeri comportasse un restringimento delle misure". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.