Chiusi Acquario, Palazzo Ducale, Casinò

(ANSA) - GENOVA, 8 MAR - Chiuso il polo culturale di palazzo Ducale a Genova. Chiuso l' Acquario e tutte le strutture collegate come il Galata Museo del Mare con il sommergibile Nazario Sauro, l'ascensore panoramico Bigo, la Biosfera. Chiuso il Casinò di Sanremo. Sono gli effetti del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri per arginare l'espandersi del covid-19. A Palazzo Ducale, nei giorni scorsi, era stato donato un metro ai visitatori delle mostre per stare a distanza di sicurezza per il contagio. Chiusi anche il museo della ceramica a Savona, il museo Lia alla Spezia, definito 'il piccolo Louvre', il sito archeologico di Luni (La Spezia) e il Centro di arte moderna e contemporanea (Camec) alla Spezia. Ma se cinema, teatri, musei e luoghi di cultura sono deserti, ci sono luoghi in Liguria dove le presenze non mancano: sono le riviere con le loro passeggiate a mare prese d'assalto già da ieri anche da molti turisti di fuori regione, complici le giornate di sole e la temperatura assai mite.