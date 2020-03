Cimone Sci, 'Siamo aperti', insulti dagli utenti web. Il governatore del Piemonte positivo al test

«Rimanendo in attesa della pubblicazione del decreto riguardo le nuove restrizioni provinciali sulla Gazzetta Ufficiale, gli impianti del Cimone al momento sono aperti. Seguiranno aggiornamenti». E’ il messaggio pubblicato intorno alle 9 di questa mattina dalla pagina Facebook di CimoneSci, il Consorzio della stazione invernale del Cimone sull'Appennino modenese, provincia tra quelle indicate dal decreto firmato dal premier Conte con ulteriori restrizioni e limitazioni per arginare la diffusione del coronavirus.

Dura la reazione di utenti nella maggior parte dei commenti al post. Qualcuno parla di «furbizia», altri di «comportamento irrispettoso e incivile». Un utente sottolinea che «si mette a rischio la salute propria e quella degli altri». Un altro scrive: «Ad agosto l’Italia si ferma per 3 settimane perchè va in ferie... possibile che non siamo capaci di chiudere tutto (o quasi) per 14 giorni??! Assurdo! Poi non lamentatevi. Incoscienti!».

Il governatore Cirio positivo al test - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare «inevitabilmente a distanza». Lo rende noto la Regione Piemonte.