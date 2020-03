© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Oggi è stato sottoscritto un contratto per dare il via a una linea produttiva tutta italiana per apparecchiature di terapia intensiva e sub intensiva: avremo 500 nuove apparecchiature al mese e ci stiamo predisponendo per incrementarle. Stiamo incrementando anche le linee produttive della filiera Italia". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.