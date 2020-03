© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - In Lombardia e nelle 14 province interessate dal nuovo dpcm sul Coronavirus bar e ristoranti potranno stare aperti dalle 6 alle 18 purché garantiscano almeno un metro di distanza tra i clienti: la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte. "Ci rendiamo conto che è molto severa ma non possiamo più consentire contagi", ha sottolineato il premier.