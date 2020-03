Coronavirus: primo decesso in Argentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BUENOS AIRES, 8 MAR - Il ministero della Sanità argentino ha reso noto che una persona, affetta da coronavirus e ricoverata da vari giorni in un ospedale di Buenos Aires, è morta ieri pomeriggio. Si tratta del primo decesso in Argentina, che è anche il primo in America latina. In un comunicato si precisa che l'uomo, Guillermo Abel Gómez di 64 anni, era rientrato il 25 febbraio da un viaggio in Francia e dopo tre giorni aveva manifestato i sintomi tipici del Covid-19. Attualmente in Argentina vi sono otto pazienti il cui contagio da coronavirus è stato confermato. Sei sono a Buenos Aires, uno in provincia della capitale e un sesto a Cordoba. Per cercare di contenere l'espandersi del virus, le autorità sanitarie argentine hanno chiesto particolare prudenza, e se possibile un periodo di auto-isolamento, alle persone che tornano da Paesi a rischio come Cina, Corea del sud, Giappone, Iran, Italia, Spagna, Francia e Germania.